الولايات المتحدة: قدمنا ما يقرب من 800 مليون دولار للفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

تبلغ قيمة المساعدات التي حولتها الولايات المتحدة للفلسطينيين منذ بداية الحرب أكثر من 774 مليون دولار، بحسب تصريح مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، التي تزور إسرائيل.

وأعلنت باور اليوم أن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

واضافت "يواجه جميع سكان غزة تقريبًا مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. ومن خلال هذه المساعدة الإضافية، ستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا الدعم اللوجستي للولادة الآمنة والفعالة.

وجاء في الرسالة: "المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة ضمن بيئة صعبة وغير آمنة". وذلك على الرغم من الصور التي تثبت أن جزءًا كبيرًا من المساعدات التي يتم جلبها يقع في أيدي حماس.

وبهذا التمويل الإضافي يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي أعلنتها الولايات المتحدة للفلسطينيين منذ هجوم حماس، إلى أكثر من 774 مليون دولار.