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طقس فلسطين: اجواء شديدة الحرارة

الجمعة 12 يوليو 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة يوم الجمعة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ نغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل : يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 13/07/2024: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد 14/07/2024: يكون الجو صيفياً عادياً ، حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 15/07/2024: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حار الى شديد الحرارة في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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