البنتاغون: الرصيف العائم قبالة غزة سيتوقف عن العمل وسيتم إزالته قريباً..

واشنطن / وكالات /

أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أن الولايات المتحدة ستزيل قريبا الرصيف المائي العائم الذي بنته قبالة سواحل غزة لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني والذي عانى من مشاكل متكررة.

وهذا الرصيف البحري العائم الذي بلغت كلفته 230 مليون دولار تم تركيبه لأول مرة في منتصف مايو/ أيار قبل أن يتم تفكيكه المرة تلو الأخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر في بيان إن "الميناء سيتوقف عن العمل قريبا، وسنوفر في الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل حول هذه العملية وتوقيتها".