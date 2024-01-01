  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

280 يوما على المجزرة ..شهداء بالعشرات وشهادات مروعة عن إعدامات ميدانية بغزة..

الجمعة 12 يوليو 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
280 يوما على المجزرة ..شهداء بالعشرات وشهادات مروعة عن إعدامات ميدانية بغزة..



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٨٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين بحق العائلات الفلسطينية وصل منها للمشافي ٥٠ شهيد و ٥٤ جريح لترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من اكتوبر إلى ٣٨٣٤٥ شهيد و ٨٨٢٩٥ جريح.

وقامت قوات الاحتلال بإعدام عددًا من المواطنين في مدرسة بنات الزيتون قرب الجامعات غرب مدينة غزة واعتقلت آخرين.

وتحدث مواطنون عن انتشار عشرات الجثث في الشوارع المحيطة بمنطقة الصناعة بشارع الثلاثيني بمدينة غزة فيما يشير الدفاع المدني إلى ان حصيلة انتشال الشهداء من حي الشجاعية خلال اليومين الماضيين ارتفعت إلى ستين بينهم ستة من عائلة الميدنة .

وتراجعت دبابات الاحتلال صباح الجمعة إلى شارع ثمانية بعد توغل لثلاثة ايام في محيط الصناعة.

جنوب قطاع غزة

وجدد الاحتلال قصفه لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ليرتقي ثمانية شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووقعت إصابتان في غارة من طائرة مروحية في منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي خانيونس

وتواصل إسرائيل اجتياح مدينة رفح الشهر الثالث على التوالي وتقوم قوات الاحتلال بإطلاق المار على كل من يحاول دخول المدينة.

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال تسعة شهداء بينهم سيدة واثنين من أبناءها في حي تل السلطان وأب وابنه في نفس الحي .

وسط القطاع

وارتقى اربعة شهداء وجرحى في استهداف طائرة الاحتلال منزلا لعائلة ابو مصطفى في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت المدفعية شمال مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

الوفد المفاوض الاسرائيلي يغادر الدوحة بصورة مفاجئة..

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس وإسرائيل ستسيطر على محور فيلادلفيا ومعبر رفح

يديعوت : حماس ستتخلى عن حكم غزة وتنتقل إلى نموذج حزب الله في لبنان..

هارتس: الهدهد 2 كان صادما وحزب الله نجح بجمع معلوماتٍ دقيقة عن وحدات عسكرية واستهدفها بالصواريخ والمُسيّرات الانتحاريّة

" هالفي" يكشف عن مهام الجيش الاسرائيلي الاربعة في قطاع غزة …

تحقيق لجيش الاحتلال: : ما جرى في "بئيري" يوم 7 أكتوبر فشل ذريع ودبابة قتلت 13 اسرائيليا..

الجهاز المركزي للإحصاء : 14.8 مليون فلسطيني في العالم

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: "إسرائيل" لن تكون موجودة إذا استمرت حكومة نتنياهو حتى 2026 ..

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس وإسرائيل ستسيطر على محور فيلادلفيا ومعبر رفح

حماس : لم تُبَلَّغْ بجديد من الوسطاء بشأن مُحادثات غزة و إسرائيل تربد إفشال هذه الجولة من المفاوضات

وزارة الصحة : 50 شهيدا في مجازر مستمرة في قطاع غزة ..

هارتس: الهدهد 2 كان صادما وحزب الله نجح بجمع معلوماتٍ دقيقة عن وحدات عسكرية واستهدفها بالصواريخ والمُسيّرات الانتحاريّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية