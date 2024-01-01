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" هالفي" يكشف عن مهام الجيش الاسرائيلي الاربعة في قطاع غزة …

الخميس 11 يوليو 2024 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
" هالفي" يكشف عن مهام الجيش الاسرائيلي الاربعة في قطاع غزة …



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي يوم الخميس، إن نتائج الحرب ستؤثر في الأجيال القادمة، مؤكدا "المواصلة حتى إخضاع وقتل قادة حركة حماس وتدمير البنى التحتية العسكرية".

وأوضح هاليفي في حفل تخريج دورة الضباط، قائلا: "سنواصل حتى يتم إخضاع العدو وقتل قادة حركة حماس وتدمير البنى التحتية العسكرية، ولن نتوقف حتى إعادة المختطفين والمواطنين بأمان إلى بيوتهم".

وأضاف: "مهمتنا جميعا في هذه المرحلة أن نقود بعزم قوي هذه المواجهة لتحقيق أهداف الحرب.. عرضنا اليوم نتائج التحقيق للقتال يومي 7 و8 أكتوبر لسكان كيبوتس بيئري لاستخلاص العبر ومنع تكرار ما حدث.. لقد دافعوا عن أنفسهم حينما تأخرنا في الوصول ساعات للدفاع عنهم".

هذا وزار هرتسي هاليفي الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى تقييما للوضع مع قادة فرقة الجليل.

وقال هاليفي في تصريح من الحدود: "عندما يعاني عدوك، لا تتراجع، اجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له"، مؤكدا "أننا نجعل الأمر أكثر صعوبة وذلك لتفكيك وضعه أكثر وأيضا لزيادة فرص التوصل إلى ظروف أفضل لإعادة المخطوفين، فهذا أمر بالغ الأهمية".

وأضاف: "أعتقد أن عمليات تصفية المخربين مهمة جدا. أعتقد أنها صعبة جدا عليهم. أعتقد أن قيادة المنطقة، والفرق العسكرية وكل شبكة العمل مع سلاح الجو ومع الاستخبارات العسكرية، يقومون بعمل جيد جدا في تحديد الأهداف، وفي مهاجمتها"، مبينا أن "الشرط الأساسي لكل هذه الأعمال هو أن تكون هناك حالة دفاع قوية".

وأجرى تقييما للوضع وتحدث مع قادة فرقة الجليل على الحدود اللبنانية مع قائد فرقة الشمال، اللواء أوري غوردين، وقائد فرقة الجليل، العميد شاي كالبر، والتقى مع المجلس الأعلى في بلدة المطلة ديفيد أزولاي، وممثلين آخرين، حيث ناقشوا الوضع وأهمية علاقة الجيش الإسرائيلي مع السلطات والسكان.

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