واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين وحركات متطرفة…

واشنطن / وكالات /

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين متهمين بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.

كما فرضت عقوبات على منظمة "ليهافا"، وعلى نشطاء حركة "الأمر 9"، الذين قام نشطاؤهم في الأشهر الأخيرة بمنع الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة، وعلى العديد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان "اليوم، نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية"، لافتة إلى أنها استهدفت خصوصا حركة "ليهافا" الإرهابية.

وأدرجت الخارجية الأميركية حركة "ليهافا" ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا.