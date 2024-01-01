نتنياهو: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس وإسرائيل ستسيطر على محور فيلادلفيا ومعبر رفح

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه خلال حفل تخريج دورة ضباط إن الحرب مستمرة حتى النصر وتحقيق كافة الأهداف ولو طال الزمن لكنه أكد انه ملتزم بمقترح صفقة تبادل الأسرى.

وكرر نتيناهو خطوطه الحمراء كشرط للموافقة على اتفاق التهدئة ، تتضمن شروطه الاربعة، "إن أي خطة يجب أن تسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب.

ثانيا، لن نسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من مصر عبر السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

ثالثا : لن نسمح بعودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة.

رابعا : وفي المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين الأحياء.

واضاف سنحقق أهداف الحرب ونقضي على حماس وسنعيد كل المختطفين ولن تشكل غزة تهديدا مستقبليا علينا.

وقال: "يسألونني إلى متى ستستمر الحرب، هكذا أجيب: "حتى النصر ولو يستغرق الأمر وقتا، ونحن لا نتعب."