حماس : لم تُبَلَّغْ بجديد من الوسطاء بشأن مُحادثات غزة و إسرائيل تربد إفشال هذه الجولة من المفاوضات

القدس المحتلة/سما/

قالت حركة حماس، الخميس، إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء، بشأن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضافت الحركة في بيان على تلغرام: “لم نُبلَّغ حتى الآن من الوسطاء (مصر وقطر) بأي جديد بشأن المفاوضات الهادفة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.

وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل و”حماس” للتوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي السياق، اتهمت الحركة إسرائيل بـ”الاستمرار في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات، مثلما فعلت في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته”.

وفي وقت سابق الخميس، عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، بعد مشاركته الأربعاء، في لقاء رباعي بحث التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “الوفد عاد بأكمله من قطر”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

والأربعاء، أفاد إعلام عبري بأن اجتماعا رباعيا عقد في الدوحة، بمشاركة رئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أنه “من المتوقع إجراء مشاورات في إسرائيل اليوم (الخميس) بشأن مواصلة المفاوضات”.

وأشارت هيئة البث مساء الأربعاء إلى أن “نقاط الخلاف (بشأن الاتفاق) هي آلية إنهاء الحرب وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الافراج عنهم وسحب القوات الإسرائيلية من غزة”.

لكن صحيفة “معاريف” نقلت الخميس عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات مع الوسطاء في الدوحة، لم تسمها، إن “هناك تقدم في المحادثات للاتفاق بين إسرائيل وحماس”.

وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة بالتوصل لاتفاق، وأعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة حماس بوقف الحرب بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.