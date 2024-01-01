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اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام حلحول

الخميس 11 يوليو 2024 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام حلحول



الخليل/سما/

اصيب فجر اليوم، أربعة مواطنين برصاص الاحتلال، اصابة أحدهم خطرة، خلال مواجهات اندلعت، بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة حلحول شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، شابا اصيب بخمس رصاصات في الصدر والبطن والفخد والقدمين، و قد وصغت اصابته بالخطرة، كما اصيب ثلاثة آخرون وصفت اصابتهم بالمتوسطة، وتم نقلهم للمشافي لتلقي العلاج.

واضافت المصادر، ان قوات الاحتلال داهمت العديد من منازل المواطنين وحطمت محتوياتها خلال عمليات التفتيش، ولم يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وتسببت قنابل الصوت في اشتعال النيران في اشجار في اكثر من موقع ومنها الموقع الأثري "عين الذروة".

وفي وقت لاحق، قالت المصادر ان الشاب الذي كانت حالته خطرة، قد استقر وضعه الصحي ولا زال تحت الخطر.

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