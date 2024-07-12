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طقي فلسطين : استمرار الكتلة الهوائية الحارة والجافة

الخميس 11 يوليو 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقي فلسطين : استمرار الكتلة الهوائية الحارة والجافة



رام الله/سما/

يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ نغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 12/07/2024 : يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ نغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 13/07/2024: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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