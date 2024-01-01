  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

الإثنين 08 يوليو 2024 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق"، هاجمت فيها هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدوّ الصهيوني بحق أبناء الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعونِ اللهِ تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

جدير بالذكر أن "أنصار الله" بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وردا على ذلك، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت الجماعة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

من جهتها، تتبنى "فصائل المقاومة في العراق"بين الحين والآخر، قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعقدت "تنسيقية المقاومة العراقية" في وقت سابق، اجتماعا إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته، موضحة أنه "إذا ما نفذت إسرئيل تهديدها فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم".

كما أكدت أن "المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة ستكون أهدافا مشروعة للمقاومة".

الأكثر قراءة اليوم

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها

القناة 14 العبرية : وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف وضع حماس في غزة

"معاريف" : اسرائيل خسرت منذ اللحظات الأولى للحرب في غزة واقتصادها وجيشها يتفتت وحماس هزمتها..

هيئة البث: "إسرائيل" تستعد للتنازل عن السيطرة على محور فيلادلفيا

هنية محذرا الوسطاء: ما يجري بغزة ورفح يعيد التفاوض لنقطة الصفر

الجنرال الاسرائيلي "بريك" : إذا رفض نتنياهو الصفقة فسيكون الأمر كقنبلة ذرية أسقطت علينا

وزير خارجية مصر: لن نقبل بديلا عن الأونروا وجهودنا مستمرة للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

20240708183714afpp-afp_363b37r.h-730x438

البيت الأبيض: هناك فجوات بين حماس و"إسرائيل" في المفاوضات

thumbs_b_c_d20f32f661a38bc3d8a6a10844b41144

غالانت يدعو إلى "عدم إهدار" الفرصة الحالية لإبرام صفقة مع حماس

thumbs_b_c_ecdf6d5b2abdf3deed894ac3d0a44417

بيرنز بالقاهرة لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة

تقديرات الجيش الإسرائيلي: أنفاق حركة حماس لاتزال تحافظ على كفاءة عالية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن أحداث أمنية صعبة في غزة.. و"القسام" تصدر سلسلة بيانات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية