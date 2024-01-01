  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش: صفقة تبادل الأسرى هزيمة وإذلال لـ"إسرائيل" وانتصار للسنوار

الإثنين 08 يوليو 2024 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: صفقة تبادل الأسرى هزيمة وإذلال لـ"إسرائيل" وانتصار للسنوار



القدس المحتلة/سما/

صرح زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن صفقة تبادل الأسرى التي تجري مناقشتها ستؤدي إلى هزيمة وإذلال لدولة إسرائيل وانتصار للسنوار في المستقبل.


وقال سموتريتش في بداية اجتماع حزبه: "صفقة تبادل الأسرى ستؤدي إلى هزيمة وإذلال لدولة إسرائيل وانتصار للسنوار في المستقبل"، وأضاف مخاطبا نتنياهو: "رئيس الوزراء، هذا ليس هو النصر المطلق الذي وعدت به، بل الفشل المطلق. لن نكون جزءا من صفقة الاستسلام لحماس".


وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "شعب إسرائيل والعائلات الثكلى ومقاتلو الجيش الإسرائيلي النظاميون والاحتياط يطالبون بالنصر، ويجب ألا نخيب آمالهم، ويجب ألا نعرض البلاد للخطر".

ويستبعد قياديون في حزب الليكود أن يوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، الجاري بحثها حاليا، بادعاء أن من شأن الموافقة عليها إسقاط الحكومة، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤول أمني قوله إن نتنياهو أصدر بيانه حول شروطه للصفقة من أجل عرقلة المحادثات مع مصر والمس باحتمالات تقدم صفقة تبادل أسرى. وأضاف أن "هذا السلوك ليس لائقا وسيضر باحتمالات إعادة المخطوفين إلى الديار".

ووفقا للمسؤول الأمني الإسرائيلي حول بيان نتنياهو، فإنه "توجد هنا مسألة التوقيت أيضا. فإذا أصدرت البيان قبل بدء المداولات (حول حدود المفاوضات) في المكتب (مكتب نتنياهو)، فلماذا يتم إجراء المداولات؟ وإذا كان الأداء بهذا الشكل فإن المخطوفين لن يعودوا".

هذا واعترف الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على القضاء على قدرات "حماس" العسكرية، بقوله لمراسل شبكة ABC إنه "على ما يبدو أننا سنتحدث بعد 5 سنوات أيضا عن الحركة الإرهابية حماس".

وقال هاغاري للقناة 12، قبل أسبوعين، إن "أي حرب تنتهي باتفاق وعلينا أن نُعرّف كيف سيبدو اتفاق كهذا"، مضيفا أن "الأمن ينبغي أن يكون بالأفعال. ونحن نسعى إلى هذا الأمر في غزة والشمال (أي لبنان). وهذا تحد كبير سننفذه".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: وافقنا على اقتراح يسمح بعودة الرهائن دون التنازل عن أهداف الحرب

القناة 14 العبرية : وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف وضع حماس في غزة

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها

"معاريف" : اسرائيل خسرت منذ اللحظات الأولى للحرب في غزة واقتصادها وجيشها يتفتت وحماس هزمتها..

أردوغان : الرئيس الإيراني المنتخب "بزشكيان" تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته

هيئة البث: "إسرائيل" تستعد للتنازل عن السيطرة على محور فيلادلفيا

الجنرال الاسرائيلي "بريك" : إذا رفض نتنياهو الصفقة فسيكون الأمر كقنبلة ذرية أسقطت علينا

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_d20f32f661a38bc3d8a6a10844b41144

غالانت يدعو إلى "عدم إهدار" الفرصة الحالية لإبرام صفقة مع حماس

thumbs_b_c_ecdf6d5b2abdf3deed894ac3d0a44417

بيرنز بالقاهرة لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة

تقديرات الجيش الإسرائيلي: أنفاق حركة حماس لاتزال تحافظ على كفاءة عالية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن أحداث أمنية صعبة في غزة.. و"القسام" تصدر سلسلة بيانات

هيئة البث: "إسرائيل" تستعد للتنازل عن السيطرة على محور فيلادلفيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية