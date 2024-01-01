سموتريتش: صفقة تبادل الأسرى هزيمة وإذلال لـ"إسرائيل" وانتصار للسنوار

القدس المحتلة/سما/

صرح زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن صفقة تبادل الأسرى التي تجري مناقشتها ستؤدي إلى هزيمة وإذلال لدولة إسرائيل وانتصار للسنوار في المستقبل.



وقال سموتريتش في بداية اجتماع حزبه: "صفقة تبادل الأسرى ستؤدي إلى هزيمة وإذلال لدولة إسرائيل وانتصار للسنوار في المستقبل"، وأضاف مخاطبا نتنياهو: "رئيس الوزراء، هذا ليس هو النصر المطلق الذي وعدت به، بل الفشل المطلق. لن نكون جزءا من صفقة الاستسلام لحماس".



وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "شعب إسرائيل والعائلات الثكلى ومقاتلو الجيش الإسرائيلي النظاميون والاحتياط يطالبون بالنصر، ويجب ألا نخيب آمالهم، ويجب ألا نعرض البلاد للخطر".

ويستبعد قياديون في حزب الليكود أن يوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، الجاري بحثها حاليا، بادعاء أن من شأن الموافقة عليها إسقاط الحكومة، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤول أمني قوله إن نتنياهو أصدر بيانه حول شروطه للصفقة من أجل عرقلة المحادثات مع مصر والمس باحتمالات تقدم صفقة تبادل أسرى. وأضاف أن "هذا السلوك ليس لائقا وسيضر باحتمالات إعادة المخطوفين إلى الديار".

ووفقا للمسؤول الأمني الإسرائيلي حول بيان نتنياهو، فإنه "توجد هنا مسألة التوقيت أيضا. فإذا أصدرت البيان قبل بدء المداولات (حول حدود المفاوضات) في المكتب (مكتب نتنياهو)، فلماذا يتم إجراء المداولات؟ وإذا كان الأداء بهذا الشكل فإن المخطوفين لن يعودوا".

هذا واعترف الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على القضاء على قدرات "حماس" العسكرية، بقوله لمراسل شبكة ABC إنه "على ما يبدو أننا سنتحدث بعد 5 سنوات أيضا عن الحركة الإرهابية حماس".

وقال هاغاري للقناة 12، قبل أسبوعين، إن "أي حرب تنتهي باتفاق وعلينا أن نُعرّف كيف سيبدو اتفاق كهذا"، مضيفا أن "الأمن ينبغي أن يكون بالأفعال. ونحن نسعى إلى هذا الأمر في غزة والشمال (أي لبنان). وهذا تحد كبير سننفذه".