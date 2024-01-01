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إعلام إسرائيلي يتحدث عن حدث أمني صعب في غزة.. و"القسام" تصدر سلسلة بيانات

الإثنين 08 يوليو 2024 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يتحدث عن حدث أمني صعب في غزة.. و"القسام" تصدر سلسلة بيانات



غزة/سما/

 أبلغت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن حادث أمني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن مروحية إنقاذ تابعة للجيش الإسرائيلي هبطت جنوب الحي.

ووفقا للإعلام العبري، تم نقل 3 جرحى من الجيش الإسرائيلي أصيبوا في المنطقة إلى المستشفيات داخل "إسرائيل."

وأصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، سلسلة بيانات متلاحقة حول تنفيذ سلسلة من العمليات والكمائن ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي تل الهوا ومحيطه بمدينة غزة.

وفيما يلي بيانات كتائب القسام: 

 20:30 كتائب القسام تستهدف جيب عسكري صهيوني بعبوة ناسفة في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوا بمدينة غزة

20:38 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيوينة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوا بمدينة غزة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح

 20:44 كتائب القسام تدمر جيب عسكري صهيوني بقذيفة "الياسين 105" في شارع الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة

20:51 تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ 3" على دوّار الـ 17 غرب حي تل الهوا بمدينة غزة

  20:56 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ 3" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

 21:00 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة أرضية معدة مسبقًا في محور التقدم بحي تل الهوا غرب مدينة غزة

 21:02 تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة

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