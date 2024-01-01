الجيش الإسرائيلي يعلن قرب الانتهاء من تحقيق بشأن أسلوب التعامل مع هجوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه على وشك الانتهاء من تحقيقه في طريقة التعامل مع هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف أنه سيقدم النتائج أولا لسكان المناطق الواقعة على الحدود مع غزة التي تعرضت للهجوم وأسر المحتجزين في القطاع، قبل إعلانها.

وفي السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية أن التحقيق بشأن المعارك في كيبوتس بئيري يوم 7 أكتوبر يقدم غدا لرئيس هيئة أركان الجيش.

وأضافت: "التحقيق يشير إلى أن الجيش فشل في مهمته ولم ينجح في منع تسلل عناصر حماس إلى الكيبوتس.

وتابعت: "التحقيق يشير إلى أن الجيش فشل بسبب كثرة مقاتلي حماس وفتح جبهات في نقاط مختلفة.