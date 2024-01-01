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الأونروا: الدمار والركام في كل مكان بشوارع خانيونس

الإثنين 08 يوليو 2024 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: الدمار والركام في كل مكان بشوارع خانيونس



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إن “الدمار في شوارع مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منتشر في كل مكان، والأبنية المتبقية معلقة بخيط رفيع، والحفر الضخمة على طول الطرق المليئة بالركام”.

وأرفقت مسؤولة الاتصالات بـ”الأونروا” لويز ووتردج، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، مقطعا مصورا يظهر الدمار في شوارع خان يونس الفارغة.

وفي معرض وصفها للوضع بخان يونس، قالت ووتردج: “في كل مكان تنظر إليه، الدمار”.

وأضافت المسؤولة الأممية: “أثناء القيادة عبر خان يونس اليوم، تجد أي مباني متبقية معلقة بخيط رفيع، وحفر ضخمة على طول الطرق المليئة بالركام، والأمل ضئيل لأولئك الذين بقوا هنا”.

كما سلطت ووتردج الضوء على المنظر المألوف للعائلات الفلسطينية اليائسة بغزة وهي تحتمي في مدرسة مدمرة تابعة للوكالة.

والاثنين الماضي، دعا متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، إلى إخلاء الفلسطينيين مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما اضطرهم إلى النزوح باتجاه منطقة المواصي بمدينة رفح الجنوبية.

والثلاثاء، توقعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اضطرار 250 ألف فلسطيني إلى النزوح مجددا من مدينة خان يونس، وهو عدد النازحين الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

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