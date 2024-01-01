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الحكومة الاسرائيلية تصادق على تمديد فترة إجلاء سكان التجمعات على الحدود الشمالية والجنوبية

الإثنين 08 يوليو 2024 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الاسرائيلية تصادق على تمديد فترة إجلاء سكان التجمعات على الحدود الشمالية والجنوبية



القدس المحتلة/سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تمديد فترة إجلاء سكان التجمعات على الحدود الشمالية (مع لبنان) والجنوبية (مع قطاع غزة)، حتى 31 أغسطس 2024.


ووافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتمديد فترة الإجلاء والراحة لسكان التجمعات الجنوبية الواقعة على مسافة 0-7 كيلومترات من حدود قطاع غزة، وسكان التجمعات الشمالية الواقعة على مسافة 0-7 كيلومترات من حدود قطاع غزة، و5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، حتى 31 أغسطس 2024.

وذلك في ضوء "استمرار القتال والأهمية العملياتية والأمنية النابعة من تقييم الوضع، فيما يتعلق بتجمعات النقب الغربي وتجمعات الشمال، باستثناء تلك التجمعات التي لا يوجد عائق أمني أمام عودة سكانها"، وفق الإعلام العبري.

وكانت وسائل عبرية قد أكدت إصابة 3 إسرائيليين، أحدهم بجروح خطيرة، نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مبنى في الجليل الغربي، اليوم الأحد.


في حين أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذ عمليات عدة ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى.

كما تستمر الفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط جهود دولية كثيفة مؤخرا في المفاوضات بين تل أبيب وحركة "حماس"، عبر الوسطاء، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

هذا ويؤكد "حزب الله" على لسان قادته، أن عملياته ضد الجيش الإسرائيلي تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن "توقف هذه العمليات رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

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