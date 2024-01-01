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رئيس "الشاباك" ينضم إلى مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

الإثنين 08 يوليو 2024 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الشاباك" ينضم إلى مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة



القدس المحتلة/سما/

افادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار توجه إلى مصر لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال مصدر إن رئيس الشاباك ترأس وفدا إسرائيليا إلى اجتماعات في مصر، حيث ستتمحور المحادثات "حول القضايا الأمنية المرتبطة بصفقة المختطفين، ومسألة السيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الجمعة، إن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع "عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وإن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل".


وذكر موقع "واينت" أن رئيس الموساد قال للوسطاء إنه من أجل المضي قدما في الصفقة، يجب على "حماس" الموافقة على الخطوط العريضة التي أحيلت إليهم - واعتمدها مجلس الأمن والرئيس الأمريكي جو بايدن - وعدم إجراء أي تغييرات عليها.

وتستضيف القاهرة مشاورات هذا الأسبوع بشأن النقاط العالقة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في "حماس" يوم السبت، أن الحركة لا تزال تريد "ضمانات مكتوبة" من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، في حين يصر نتنياهو، على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات "حماس" العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

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