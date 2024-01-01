  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس يكشف هدفه الرئيسي من حضور قمة "الناتو" المرتقبة في واشنطن

الإثنين 08 يوليو 2024 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يكشف هدفه الرئيسي من حضور قمة "الناتو" المرتقبة في واشنطن



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير خارجية "إسرائيل" يسرائيل كاتس عن هدفه الرئيسي من حضور قمة "الناتو" المرتقبة في واشنطن وأنه سيطالب "الزعماء الغربيين بالتكاتف ضد إيران العدو المشترك".


وقال الوزير كاتس في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "انطلق إلى واشنطن لتمثيل دولة إسرائيل مع هدف وحيد وواضح وهو تحذير عشرات القادة ووزراء الخارجية بأنه يتعين عليهم مواجهة إيران بكل حزم وقوة... عدونا المشترك هو النظام الإيراني".


وبحسب كاتس فقد "أفهم الشعب الإيراني بوضوح من خلال الانتخابات الرئاسية أنه يريد التغيير ويعارض نظام آية الـله".

وتابع كاتس: "على العالم الغربي في الوقت الحالي فرض عقوبات صارمة على إيران، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، والمطالبة بإلغاء برنامجها النووي والتوقف عن دعمها المنظمات الإرهابية، وتسمية الحرس الثوري الإسلامي باسمه الحقيقي - أكبر منظمة إرهابية في العالم".

هذا وقد تلقى وزير الخارجية الإسرائيلي دعوة من الولايات المتحدة لحضور قمة "الناتو" في واشنطن.

ومن المقرّر أن تعقد القمة الـ75 للحلف في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: وافقنا على اقتراح يسمح بعودة الرهائن دون التنازل عن أهداف الحرب

القناة 14 العبرية : وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف وضع حماس في غزة

"معاريف" : اسرائيل خسرت منذ اللحظات الأولى للحرب في غزة واقتصادها وجيشها يتفتت وحماس هزمتها..

أردوغان : الرئيس الإيراني المنتخب "بزشكيان" تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته

الجنرال الاسرائيلي "بريك" : إذا رفض نتنياهو الصفقة فسيكون الأمر كقنبلة ذرية أسقطت علينا

وزير خارجية مصر: لن نقبل بديلا عن الأونروا وجهودنا مستمرة للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن حدث أمني صعب في غزة.. و"القسام" تصدر سلسلة بيانات

هيئة البث: "إسرائيل" تستعد للتنازل عن السيطرة على محور فيلادلفيا

اجتماع مصري إسرائيلي أميركي في القاهرة لبحث تأمين حدود قطاع غزة

مجلة بريطانية: عدد شهداء الحرب في غزة قد يزيد عن 186,000 شخص

5-25-730x438

هنية يجري اتصالات بالوسطاء محذرا من تداعيات ما يجري بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية