ما أهميته؟ "حزب الله" يستهدف مركز الاستطلاع الفني الإسرائيلي في الجولان (فيديو)

أعلن "حزب الله" أمس الأحد استهداف مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى شرقي ‏جبل حرمون في الجولان لأول مرة منذ 1983، فما هذا المركز وما أهميته؟

هاجم "حزب الله" مرصد التزلج الشرقي، الواقع في الجولان السوري المحتل مستخدما أسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية، مما أدى إلى إصابة قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية وتدمير الأجهزة المستهدفة واندلاع النيران فيها.

وبحسب مصادر في "حزب الله" فإن المركز يستهدف لأول مرة منذ حرب أكتوبر 1973، وأكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ 8 أكتوبر، مبينة أن مركز الاستطلاع الفني في جبل حرمون يوازي من حيث الأهمية قاعدة ميرون الإسرائيلية.

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