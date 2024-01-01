لابيد: سأمنح نتنياهو شبكة أمان برلمانية

القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه إذا انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة سيمنح رئيس الوزراء شبكة أمان برلمانية.



وكتب لابيد عبر حسابه عبر منصة "إكس": "هناك صفقة رهائن على الطاولة. ليس صحيحاً أنه على (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو أن يختار بين صفقة الرهائن واستمرار ولايته كرئيس للحكومة".

وأضاف: "لقد وعدته بشبكة أمان، وسوف أفي بهذا الوعد. إذا استقال سموتريش وبن غفير، فسوف يحصل (نتنياهو) على شبكة أمان".



يذكر أن سموتريتش وبن غفير هددا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا توقفت الحرب الإسرائيلية على القطاع "دون تحقيق الهدف الرئيسي بتدمير حركة حماس وإعادة الرهائن".

وقال سموتريتش: "لن نكون جزءا من صفقة الاستسلام لحماس".

وفي داخل إسرائيل تصاعدت التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة لإعادة الرهائن وجثثهم مع دخول الحرب شهرها التاسع.

ودعا العديد من المحتجين إلى إجراء انتخابات جديدة، وحملوا لافتات تحمل رسائل لنتنياهو مثل "أنت الرئيس، أنت المسؤول"، ووصفوا ائتلافه بأنه "حكومة دمار".