"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها عن شهر أيار 5/2024

رام الله/سما/

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار- 05/2024.

وقالت المالية في بيان: " "رواتب الموظفين عن شهر أيار يوم الأربعاء، وراتب كامل للشريحة الأكبر من الموظفين ".

وأضافت: "تعلن وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آيار 5/2024 هو يوم الأربعاء الموافق 10/07/2024 وفق الالية التالية :



50 % من الموظفين سيتلقون راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيقل.

%31 من الموظفين سيتلقون ما نسبته (70 %-99 %) من الراتب.

%19 من الموظفين سيتلقون ما نسبته (60 %-69 %) من الراتب.



وأكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.





