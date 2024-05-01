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راتب كامل للشريحة الأكبر من الموظفين

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها عن شهر أيار 5/2024

الإثنين 08 يوليو 2024 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها عن شهر أيار 5/2024



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار- 05/2024.

وقالت المالية في بيان: " "رواتب الموظفين عن شهر أيار يوم الأربعاء، وراتب كامل للشريحة الأكبر من الموظفين ".

وأضافت: "تعلن وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آيار 5/2024 هو يوم الأربعاء الموافق 10/07/2024 وفق الالية التالية :


       50 % من الموظفين سيتلقون راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيقل.
      %31 من الموظفين سيتلقون ما نسبته (70 %-99 %) من الراتب.
      %19 من الموظفين سيتلقون ما نسبته (60 %-69 %) من الراتب.


وأكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



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