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نائب عن "حزب الله": صواريخنا أصبحت تصل إلى عمق "إسرائيل"

الإثنين 08 يوليو 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب عن "حزب الله": صواريخنا أصبحت تصل إلى عمق "إسرائيل"



بيروت/سما/

قال النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" حسن عز الدين إن المبادرات التي تتحدث عن إرسال قوات دولية أو عربية إلى غزة "لن يكتب لها النجاح لأن اليوم التالي في غزة سيكون فلسطينيا".


وأفاد عز الدين في تصريح بأن "المقاومة وسعت من ردها على العدو الصهيوني ودكت أهدافا نوعية وقواعد جوية كما المراكز القيادية على مستوى المنطقة الشمالية واستخدمت فيها أسلحة متطورة سواء على مستوى المسيرات أو الصواريخ التي تصل إلى أهدافها وباتت اليوم تستهدف على عمق 35 كلم".


وشدد على "أننا نؤيد المقاومة الفلسطينية وندعمهم وعندما يقف العدوان على غزة ستقف سائر الجبهات"، مضيفا: "المبادرات التي تتحدث عن إرسال قوات دولية أو عربية إلى غزة لن يكتب لها النجاح لأن اليوم التالي في غزة سيكون فلسطينيا بامتياز بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته".

#حزب الله

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