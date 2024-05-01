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وزارة الزراعة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على مزرعة للمواشي

الإثنين 08 يوليو 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الزراعة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على مزرعة للمواشي



بيروت/سما/

دانت وزارة الزراعة اللبنانية الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مزرعة للماشية في جبل طورة قضاء جزين في جنوب لبنان ما أدى إلى نفوق المئات من رؤوس الماعز.


وقالت الوزارة في بيان إن "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويتسبب في أضرار كبيرة للمزارعين اللبنانيين الذين يكافحون من أجل تأمين قوت يومهم والحفاظ على ثرواتهم النباتية والحيوانية".


وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية "بالتدخل الفوري لإدانة هذا العدوان ولضمان محاسبة المسؤولين عنه"، داعية إلى "تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لتعويض خسائرهم".

يذكر أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى نفوق نحو 700 رأس ماعز، وفقدان الراعي الذي يعمل في المزرعة، وهو سوري الجنسية قبل أن يعثر عليه وهو بحالة جيدة.

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