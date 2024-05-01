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جيش الاحتلال يطالب سكان مناطق في قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا (صورة)

الإثنين 08 يوليو 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطالب سكان مناطق في قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا (صورة)



القدس المحتلة/سما/

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثاني نداء له في أقل من 24 ساعة تحذيرا عاجلا لجميع السكان والنازحين في مناطق الصبرة والرمال وتل الهوا والدرج في غزة بإخلائها.

 

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "عاجل الى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوا والدرج في بلوكات 687 – 688 – 690 – 693 – 702 – 703 – 704 - 705 – 724 – 725-  777-  783-  784-  835.

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وأضاف: "من أجل أمنكم.. عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى مآوي دير البلح في المنطقة الإنسانية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم في الوقت الحالي أهدافا عسكرية وسط قطاع غزة، وأنه أخطر السكان والنازحين بضرورة مغادرة بعض أحياء القطاع قبل الهجوم بساعات.

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