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فيديو: إخراج شقيق أحد الأسرى الإسرائيليين بالقوة من جلسة نقاش في الكنيست

الإثنين 08 يوليو 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إخراج شقيق أحد الأسرى الإسرائيليين بالقوة من جلسة نقاش في الكنيست



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية مقطع فيديو يظهر لحظة إخراج الشرطة الإسرائيلية لشقيق أحد الأسرى لدى "حماس" بالقوة من جلسة عقدت في الكنيست.

وقال إلغرت، شقيق إيتسيك، الذي لا يزال رهينة لدى "حماس" في غزة: "لن يخرجني أحد، لن أخرج". 

وبدأ الجدال عندما قال بوعز ميرين، شقيق العامري الذي لا يزال رهينة في غزة، خلال الجلسة إن الصفقة التي تتم مناقشتها الآن هي "صفقة غير شرعية لا يمكن تمريرها. أرى أن رئيس الوزراء ينوي التوصل إلى اتفاق وهذا يزعجني".

فالتفت إلغارت إلى روثمان وقال: "لقد أحضرت تعزيزات من المنزل"، وأجاب روثمان: "نحن لا نزعج عائلات المختطفين. من فضلكم أخرجوه ولن يتمكن من العودة إلى الغرفة".

وفي وقت لاحق، قالت عضو الكنيست نعمة عظيمي لروثمان: "أنا لا أفهم كيف لا تستطيع معالجة هذا الأمر، وكيف لا تخرج وتتحدث معه. لقد تخليت عنهم، وتستمر في إهمالهم، والآن تطردهم بالقوة من اللجنة.. اخرج إليه وتحدث معه، الرجل يرتجف، استلق هنا لمدة نصف ساعة مع المسعفين. لن تتحدث معه؟ هذا شخص أخوه في غزة. أنت الآن تحبط صفقة، فيأتي ليصرخ وأنت ردا على ذلك تخرجه باستخدام العنف؟".

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