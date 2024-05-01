  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لازاريني: حوالي 200 موظف بالأونروا قتلوا في غزة ولا مكان آمنا بالقطاع

الإثنين 08 يوليو 2024 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: حوالي 200 موظف بالأونروا قتلوا في غزة ولا مكان آمنا بالقطاع



غزة/سما/

أشار فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن "حوالي 200 موظف في الوكالة قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".


وأضاف لازاريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أضاف أن "50% من مؤسساتنا في غزة دمرت وقتل أكثر من 500 شخص أثناء وجودهم في مقراتنا".


وأردف: "نواجه خطر خسارة جيل كامل للتعليم والحصول على مستقبل أفضل في القطاع".

وأشار إلى أن "غالبية مدارس قطاع غزة دمرت جراء الحرب الإسرائيلية".

وذكر أن "نحو 250 ألف شخص هجروا من مدينة خان يونس جنوبي القطاع للمرة السادسة أو السابعة ولا يوجد مكان آمن في غزة".

وتناولت المناقشات خلال المؤتمر بين الطرفين سبل دعم عمل الوكالة وجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وتحديات الوضع الإنسانى داخل القطاع.

وقبل أيام قليلة، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خطر القنابل غير المتفجرة المنتشرة بين ركام البيوت المدمرة في قطاع غزة.

وحث لازاريني الأطراف إلى ضرورة التوصل لاتفاق وقف النار، الذي طال انتظاره في قطاع غزة دون أي مزيد من التأخير.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت 38153 شهيدا و87828 إصابة معظمهم أطفال ونساء وفق أخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: وافقنا على اقتراح يسمح بعودة الرهائن دون التنازل عن أهداف الحرب

القناة 14 العبرية : وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف وضع حماس في غزة

"معاريف" : اسرائيل خسرت منذ اللحظات الأولى للحرب في غزة واقتصادها وجيشها يتفتت وحماس هزمتها..

أردوغان : الرئيس الإيراني المنتخب "بزشكيان" تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته

الجنرال الاسرائيلي "بريك" : إذا رفض نتنياهو الصفقة فسيكون الأمر كقنبلة ذرية أسقطت علينا

وزير خارجية مصر: لن نقبل بديلا عن الأونروا وجهودنا مستمرة للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

الأخبار الرئيسية

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها عن شهر أيار 5/2024

668bd1a9423604603404ecd1

إعلام عبري: قرار مفاجئ لنتنياهو يضر بالعلاقات مع مصر

1986003512

توقعات بتخلي حكومة بريطانيا عن عرقلة عمل الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

668b26234236045bc171d9ee

عضو كنيست من حزب بن غفير يعرض خطته "المجنونة" لاستعادة الأسرى

تقرير إسرائيلي يرصد تطورات مفاوضات صفقة الأسرى مع "حماس".. تساؤلات وتوقعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية