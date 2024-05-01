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ليبرمان يدعو لتوجيه ضربة نووية لإيران

الإثنين 08 يوليو 2024 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يدعو لتوجيه ضربة نووية لإيران



القدس المحتلة/سما/

انتقد وزير الحرب الإسرائيلي السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بشدة سلوك الحكومة الإسرائيلية تجاه طهران، داعيا إلى شن هجوم نووي على إيران.


وقال ليبرمان في مقابلة على إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم الاثنين فيما يخص الملف النووي الإيراني إنه "على إسرائيل التوقف عن التعامل مع أتباع إيران حركة "حماس" و"حزب الله" والتركيز على مصدر المشكلة".

وأضاف: "إسرائيل يجب أن تستخدم كل القدرات المتاحة يجب أن نهزم برنامج إيران النووي لقد بدأت الولايات المتحدة حربا عالمية ثانية ضد اليابان ولم يسأل أحد من الذي انتصر".

وتابع أن "الصمت في مواجهة نشاط إيران النووي يفسر على أنه ضعف ويمنحهم المزيد من الحافز ولديهم ثقة زائدة في أنفسهم وهناك شعور بالحرج في إسرائيل، ولا أحد يشرح لهم ماذا ننتظر وماذا نتوقع ولا نتعامل مع مصدر المشكلة (إيران) وكان ينبغي أن نطرح هذا الأمر على الطاولة ونطالب الجيش بوضع خطة ويجب أن نعيد الشعور بالأمن والردع ".

وانتقد وزير الحرب السابق الحكومة بشدة فيما يتعلق بسير الحرب في غزة قائلا "ما يجب أن نفهمه هو أن لدينا قيادة لم تستوعب ولا تفهم ما حدث في 7 أكتوبر القيادة عالقة في واقع 6 أكتوبر".

وأردف: "ليس لدينا أي فكرة عن كيفية إنهاء الحرب لقد تمكنوا من جرنا إلى حرب استنزاف بلا هدف ولا يمكن هزيمة "حماس" و"حزب الله" دون هزيمة إيران ويجب علينا أن نهزم برنامجهم النووي".

وتابع أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستغرق بعض الوقت وليس لديه أي فكرة عما يجب فعله وعمق "حماس" و"حزب الله" هو إيران".

وذكر في المقابلة: "كان علينا أن نضع خطة رئيسية على الطاولة لكيفية إرباكهم والحقائق تشير إلى أن قيادتنا لم تستوعب الأمر".

وفيما يتعلق بالتحالف مع الدول الغربية قال: "أعتقد أن مثل هذا الشيء لن يؤدي إلا إلى تقييدنا ورغم أنهم ساعدونا إلا أنهم غير قادرين على إيقاف أي شيء". 

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