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نفوق نحو 700 رأس ماعز بغارة إسرائيلية على مزرعة للمواشي في جبل طورة جنوب لبنان

الإثنين 08 يوليو 2024 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نفوق نحو 700 رأس ماعز بغارة إسرائيلية على مزرعة للمواشي في جبل طورة جنوب لبنان



بيروت/سما/

شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين ثلاث غارات على بلدة جبل طورة بمنطقة جزين في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير حظيرة للماعز ومنزل الراعي.

وذكر وسائل إعلامية لبنانية أن الغارة أدت إلى فقدان الراعي ونفوق نحو 700 رأس ماعز.


هذا وتعرضت بلدة برج الملوك لقصف مدفعي ثقيل بعد منتصف ليل أمس، مما تسبب بتحطم الزجاج للعديد من المحال والمنازل في البلدة وأضرار مادية بالممتلكات.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أنه استهدف "موقعا عسكريا لحزب الله في منطقة جبل طورة، وقبريخا، ومبنى عسكري في منطقة طلوسة، ومواقع البنية التحتية لحزب الله في مناطق حولا وعيتا الشعب في جنوب لبنان".

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع  لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات. ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية.

#اسرائيل #لبنان

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