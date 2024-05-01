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"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية

الإثنين 08 يوليو 2024 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عدة عمليات نفذها الأحد، استهدف فيها 3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.


ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة أيلييت، وقاعدة ميرون وقاعدة نيمرا، التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة".

وأظهر مقطع الفيديو  لحظة إطلاق عشرات الصوريخ، ووثق لقطات صورها المستوطنين الإسرائيليين، أبانت دخانا يتصاعد في مواقع عدة، إضافة إلى حريق، ومشاهد لسقوط مقذوف شمال إسرائيل.

وأعلن "حزب الله" يوم الأحد، تنفيذه 9 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرى في صفوف الجنود.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

#حزب الله

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