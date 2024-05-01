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"حزب الله" يعرض مشاهد من عمليتين له ضد الجيش الإسرائيلي (فيديو)

الإثنين 08 يوليو 2024 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من عمليتين له ضد الجيش الإسرائيلي (فيديو)



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" مشاهد من عمليتين نفذهما الأحد ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيهما موقعي بركة ريشا والراهب عند الحدود اللبنانية الجنوبية.


ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقعَي بركة ريشا والراهب التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأبانت اللقطات لحظة إطلاق الصواريخ ولحظة إصابتها للأهداف وانفجارها، فيما صدر عن الحزب بيانان حول هاتين العمليتين جاء فيهما: "

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (8:45) من صباح اليوم الأحد التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".‏

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها بشكل مباشر واندلعت النيران فيها وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".‏

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