فيديو لقائد في الجيش الإسرائيلي قتلته المقاومة في غزة يتوعد فيه بالقضاء على حماس

القدس المحتلة/سما/

أعاد عدد من النشطاء نشر مقابلة لقائد سرية في كتيبة الهندسة 601 الإسرائيلية جلاء إبراهيم الذي قُتل على يد المقاومة في قطاع غزة، يتحدث فيه عن التأكد من "إندثار" حماس من غزة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية: "قتل جلاء إبراهيم جراء صاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوب قطاع غزة".

????ترجمت لكم من العبرية إلى العربية



الضابط #الدرزي جلال ابراهيم الذي قتل اليوم في قطاع غزة .



خلال لقاء متلفز له مع القناة 11 الإسرائيلية قبل مقتله صرح :



"سنتأكد من إندثار حماس قبل خروجنا ". pic.twitter.com/YyV7vo8xsh — اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) July 7, 2024

وكانت القناة 11 العبرية قد أجرت معه مقابلة صحافية في وقت سابق مع إبراهيم قبل مقتله قال فيها: "مرة أخرى أقول إنه من المهم جدا في النهاية أن نتأكد من إخضاع هذه المنظمة (حماس) نتأكد من إندثارها قبل خروجنا من غزة".

وأضاف القتيل: "بعد أربعة أشهر من تواجدي هنا (في غزة)، نحن الكتيبة الأولى التي دخلت، ربما حتى الآن شاهدت مخربا واحد فقط أمام عيني يملؤهم الخوف ويختبئون وينتظرون لحظات ضعفنا ونحن نحاول منعهم دائما، لكنهم لا يجرؤون على مواجهتنا لأنهم يعرفون مدى قوتنا ومدى قوة الجيش الإسرائيلي".

وبعد مقتل إبراهيم، ارتفع عدد العسكريين القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 680 عسكريا، وقبل أسابع أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى والجرحى إلى 4 آلاف و649 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38153 شهيدا و87828 إصابة.