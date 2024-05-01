  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فيديو لقائد في الجيش الإسرائيلي قتلته المقاومة في غزة يتوعد فيه بالقضاء على حماس

الإثنين 08 يوليو 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لقائد في الجيش الإسرائيلي قتلته المقاومة في غزة يتوعد فيه بالقضاء على حماس



القدس المحتلة/سما/

أعاد عدد من النشطاء نشر مقابلة لقائد سرية في كتيبة الهندسة 601 الإسرائيلية جلاء إبراهيم الذي قُتل على يد المقاومة في قطاع غزة، يتحدث فيه عن التأكد من "إندثار" حماس من غزة.
ووفقا لوسائل إعلام عبرية: "قتل جلاء إبراهيم جراء صاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوب قطاع غزة".

وكانت القناة 11 العبرية قد أجرت معه مقابلة صحافية في وقت سابق مع إبراهيم قبل مقتله قال فيها: "مرة أخرى أقول إنه من المهم جدا في النهاية أن نتأكد من إخضاع هذه المنظمة (حماس) نتأكد من إندثارها قبل خروجنا من غزة".

وأضاف القتيل: "بعد أربعة أشهر من تواجدي هنا (في غزة)، نحن الكتيبة الأولى التي دخلت، ربما حتى الآن شاهدت مخربا واحد فقط أمام عيني يملؤهم الخوف ويختبئون وينتظرون لحظات ضعفنا ونحن نحاول منعهم دائما، لكنهم لا يجرؤون على مواجهتنا لأنهم يعرفون مدى قوتنا ومدى قوة الجيش الإسرائيلي".

وبعد مقتل إبراهيم، ارتفع عدد العسكريين القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 680 عسكريا، وقبل أسابع أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى والجرحى إلى 4 آلاف و649 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38153 شهيدا و87828 إصابة.

#غزة #حماس

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: وافقنا على اقتراح يسمح بعودة الرهائن دون التنازل عن أهداف الحرب

القناة 14 العبرية : وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف وضع حماس في غزة

"معاريف" : اسرائيل خسرت منذ اللحظات الأولى للحرب في غزة واقتصادها وجيشها يتفتت وحماس هزمتها..

أردوغان : الرئيس الإيراني المنتخب "بزشكيان" تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته

الجنرال الاسرائيلي "بريك" : إذا رفض نتنياهو الصفقة فسيكون الأمر كقنبلة ذرية أسقطت علينا

وزير خارجية مصر: لن نقبل بديلا عن الأونروا وجهودنا مستمرة للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

الأخبار الرئيسية

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين ونسبتها عن شهر أيار 5/2024

1986003512

توقعات بتخلي حكومة بريطانيا عن عرقلة عمل الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

668bd1a9423604603404ecd1

إعلام عبري: قرار مفاجئ لنتنياهو يضر بالعلاقات مع مصر

668b26234236045bc171d9ee

عضو كنيست من حزب بن غفير يعرض خطته "المجنونة" لاستعادة الأسرى

تقرير إسرائيلي يرصد تطورات مفاوضات صفقة الأسرى مع "حماس".. تساؤلات وتوقعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية