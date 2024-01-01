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قيادي بحماس: الحركة وافقت على إطلاق مفاوضات لإطلاق الأسرى دون وقف دائم إطلاق النار

الإثنين 08 يوليو 2024 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: الحركة وافقت على إطلاق مفاوضات لإطلاق الأسرى دون وقف دائم إطلاق النار



غزة/سما/

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قيادي في حركة "حماس" أن الحركة وافقت "أن تنطلق المفاوضات" حول الرهائن "من دون وقف إطلاق نار" دائم.



وقال القيادي في تصريح يوم الأحد إن "حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم" لتخوض مفاوضات حول الرهائن، مضيفا أن "هذه الخطوة تم تجاوزها حيث أن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار".


وصرح بأن "حماس تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، حيث وافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف النار" الدائم.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي أن تل أبيب لن توافق على سحب قواتها من نقاط مهمة بقطاع غزة في إطار صفقة الرهائن مع حركة "حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تستأنف اليوم الأحد و"حماس" المفاوضات غير المباشرة بشأن الصفقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهاء القتال في غزة.

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