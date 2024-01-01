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الخارجية الأردنية: إسرائيل مُصرّةٌ على “مُواصلة القتل” ولا بُدّ من وقفها

الإثنين 08 يوليو 2024 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية: إسرائيل مُصرّةٌ على “مُواصلة القتل” ولا بُدّ من وقفها



عمان/سما/

صدر عن وزارة الخارجية الأردنية بيان جديد اليوم  تتهم فيه الجيش الإسرائيلي باستمرار منهجية استهداف مراكز إيواء النازحين في غزة.
وقال بيان الخارجية الأردنية الصادر إن الكارثة الانسانية غير مسبوقة في قطاع غزة وإن استهداف مدرسة تابعة للأونروا  في مخيم النصيرات هو إستمرار في منهجية القتل التي لا يضع لها المجتمع الدولي لا إطارا ولا نهاية خلافا للقيم الإنسانية.
 وأكد البيان باسم السفير الدكتور سفيان القضاة الناطق باسم الخارجية الأردنية على أن هذه الهجمات المتكررة على المرافق الانسانية تنتهك بصورة صارخة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعكس نيّة إسرائيل الواضحة في مواصلة العنف ورفض السلام وترويع المدنيين.
 وجدّد البيان دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم.

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