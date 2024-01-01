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رويترز: حماس تخلت عن مطلب رئيسي رغبة في التوصل لاتفاق مع اسرائيل..

الإثنين 08 يوليو 2024 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: حماس تخلت عن مطلب رئيسي رغبة في التوصل لاتفاق مع اسرائيل..



الدوحة /سما/

أفادت مصادر مطلعة بأن حركة حماس تخلت عن مطلب رئيسي بأن تلتزم إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق.

ونقلت المصادر عن قيادي في حماس بأن الحركة وافقت على "أن تنطلق المفاوضات" بشأن الاسرى "من دون وقف إطلاق نار" دائم، مذكرا أن حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم، لتخوض مفاوضات بشأن الاسرى.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تم تجاوزها حيث أن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار"، مبينا أن "حماس تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، إذ وافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف النار" الدائم.

وقال مصدر من "حماس" لوكالة "رويترز"، إن الحركة ستسمح بدلا من ذلك بتحقيق هذا الهدف، خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على الجهود الرامية لتحقيق السلام إن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري، إذا وافقت عليه إسرائيل، وقد ينهي الحرب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في "حماس"، أن الحركة تنتظر ردا إسرائيليا على اقتراحها لوقف إطلاق النار، وذلك بعد 5 أيام من قبولها جزءا رئيسيا من خطة طرحتها واشنطن ت

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