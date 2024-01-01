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شهيد وجريح جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الإثنين 08 يوليو 2024 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وجريح جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان



بيروت /سما/

أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت، الإثنين، بلدة رابيد في سهل القليلة جنوب لبنان، عن استشهاد شخص، وإصابة آخر بجروح، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، على وقع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله حتى عن استهداف مواقع إسرائيلية بالمسيرات والصواريخ الموجهة وقصف مدفعي وصاروخي.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، ودوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

وتأتي الهجمات التي نفذها حزب الله، ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

وفي الفترة الأخيرة، زاد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان، والاستعداد لسحب قوات من غزة ونشرها شمالا.

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