الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة وسط مواجهات واشتباكات

رام الله/سما/

قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة فقوعة شرق جنين، عرف منهم: تميم عبد القادر مساد، ويوسف سلامة، ويامن أبو حامد، وأحمد ناصر سلامة، ولؤي هيثم البادي وعدي حسني.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقل خمسة آخرون، في مدينة البيرة.

وقالت مصادر طبية إن شابا أصيب بالرصاص الحي في رأسه، قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراض فلسطينية شمالي مدينة البيرة، ونقل لتلقي العلاج إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا مجهول الهوية من مخيم عقبة جبر للاجئين، قضاء أريحا.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية للمدينة من جهة الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، حيث اعتقلت القوات الشاب محمود شاهين بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المدينة.

وشهدت عدة مناطق أخرى بالضفة اقتحامات، أعقبها اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لا سيما في بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله.

وألقى شبان زجاجات حارقة تجاه مركبات إسرائيلية على الشارع الرئيسي المحاذي لبلدة سنجل.

وداهمت قوات الاحتلال برفقة جرافة وآليات عسكرية، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، قبل اندلاع اشتباكات وسماع أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة، لا سيما في محيط مقام "قبر يوسف.

واستهدفت المقاومة قوات الاحتلال بـ "عبوة ناسفة" قرب مخيم بلاطة، بينما ألقى الشبان زجاجات حارقة على آليات الاحتلال العسكرية وشوهدت النار تندلع بجرافة إسرائيلية.