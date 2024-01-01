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القناة 14 العبرية : وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف وضع حماس في غزة

الإثنين 08 يوليو 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 العبرية : وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف وضع حماس في غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وثيقة أمنية أعدتها المؤسسة العسكرية في اسرائيل أن حركة حماس لا تزال نشطة وقوية في جميع أنحاء قطاع غزة وهي في مرحلة حيث يمكنها إعادة تأهيل وبناء نفسها.

وتنص الوثيقة، بحسب القناة 14 الإسرائيلية أنه في الأماكن التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، تعود حماس وتنجح في استعادة قدراتها. وتفصل الوثيقة قدرات حماس من حيث نجاحها في تعيين قادة سرايا وكتائب بدلاً من الذين تمت تصفيتهم.

وتكشف الوثيقة أيضًا أنه على الرغم من أشهر القتال الطويلة والانخفاض الكبير في عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، لا تزال حماس تمتلك مئات الصواريخ وقادرة على إطلاقها بما في ذلك من شمال القطاع.

وتضيف الوثيقة أنه لم يتم الكشف عن جميع الأنفاق في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية. وبحسب التقديرات فإن تدمير جميع الأنفاق سيستغرق عدة أسابيع.

وتقول الوثيقة الأمنية فإن وقف الحرب في غزة في هذه المرحلة سيسمح لحماس بإعادة بناء نفسها مدنيا وعسكريا يمكنها من تشكيل خطر كبير على الجيش في المستقبل.

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