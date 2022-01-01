أوكرانيا تقصف مستودع ذخيرة داخل روسيا بطائرات مسيرة ومحاولة “خطف” قاذفة قنابل استراتيجية

وكالات - سما-

قال مصدر أمني اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة داخل روسيا الليلة الماضية وإن “من المحتمل بشكل كبير” وقوع انفجارات في مواقع صناعية عسكرية روسية في المستقبل القريب.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لرويترز أن منشأة تخزين الذخيرة التي تبلغ مساحتها 9000 متر مربع تقع في منطقة فورونيج الروسية المتاخمة لجزء من شمال شرق أوكرانيا تحتله روسيا منذ عام 2022.

وقال المصدر إن المستودع الروسي يضم صواريخ سطح-سطح وسطح-جو وقذائف دبابات ومدفعية وطلقات نارية.

وأضاف أن المستودع يقع بالقرب من قرية سيرجييفكا التي تبعد بما يزيد على 135 كيلومترا عن أقرب منطقة تسيطر عليها كييف.

وأعلن ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج حالة الطوارئ لفترة بعد هجوم الطائرات المسيرة. وقال إنه جرى إجلاء بعض السكان على الرغم من عدم وقوع إصابات أو قتلى.

وفي وقت متأخر مساء اليوم الأحد كتب جوسيف على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات الجوية اعترضت “عددا” من الطائرات المسيرة فوق المنطقة. ولم تقع إصابات أو أضرار.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من الأنباء من أي من الجانبين.

ومنذ الغزو الذي شنته موسكو عليها في عام 2022، تعكف أوكرانيا على بناء أسطول من الطائرات المسيرة بعيدة المدى حتى تنجح في إصابة أهداف في العمق الروسي.

وقال المصدر “في المستقبل القريب لا يزال من المحتمل بشكل كبير وقوع انفجارات مفاجئة في المنشآت الصناعية العسكرية الروسية التي تقدم (الإمدادات) في الحرب على أوكرانيا”.

إلى ذلك، ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز تي.يو-22إم3 إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إن روسيا تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.