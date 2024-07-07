10 شهداء على الاقل وعدد من المفقودين في مجزرة نفذها جيش الاحتلال في جباليا النزلة..

غزة /سما/

استشهد عدد من المواطنين، ليلة الاحد بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما استشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



