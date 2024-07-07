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أردوغان : الرئيس الإيراني المنتخب "بزشكيان" تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته

الأحد 07 يوليو 2024 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان : الرئيس الإيراني المنتخب "بزشكيان" تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته



اسطنبول / وكالات/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان "هو في الواقع تركي"، مؤكدا أنه يتطلع لتطوير العلاقات مع إيران في عهد الرئيس الجديد.

يشار إلى أن بزشكيان، من مواليد سبتمبر 1954 في مهاباد، لأب إيراني أذربيجاني وأم إيرانية كردية.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة عودته من ألمانيا: "مسعود بزشكيان هو في الواقع تركي من أصل أذربيجاني، على سبيل المثال، يتحدث اللغة التركية في تبريز. لكن عندما يذهب إلى المناطق الكردية، يمكنه التحدث باللغة الكردية هناك أيضا".

وأضاف الرئيس التركي: "عندما نعود، سأتصل به وأهنئه. آمل أن تتحسن العلاقات بين تركيا وإيران في المستقبل.. إيران جارة مهمّة تربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية".

وقال: "وفي الفترة الرئاسية الجديدة، أتوقع أن تتطور العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران على الاتجاه الإيجابي وبوتيرة سريعة بشكل متزايد.

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