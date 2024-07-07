أونروا" تدعو لإجراء تحقيق مستقل بقصف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة وسط قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، مجددا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية.

وقال لازاريني، عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، إنه "كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان"، داعيا لإجراء تحقيق مستقل في قصف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف: "منذ أن بدأت الحرب، تعرضت مرافقنا للقصف، بعضها عدة مرات، وبعضها بشكل مباشر، ونتيجة لذلك، استشهد 520 شخصا وجرح ما يقرب من 1600 أثناء بحثهم عن بعض الأمان".

وتابع: "الادعاء المتكرر من إسرائيل، هو أن منشآتنا تستخدم من قبل الجماعات الفلسطينية ونؤكد مجددا أن هذه ادعاءات ترفضها وكالة الأونروا".

واستشهد 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.