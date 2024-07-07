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رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر يحث نتنياهو على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

الأحد 07 يوليو 2024 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر يحث نتنياهو على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة



لندن/سما/

أبلغ كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي صباح اليوم الأحد، أنه يتطلع إلى “مواصلة تعميق العلاقة الوثيقة بين البلدين”، وفقا لما ذكره البيان الصادر عن مكتب ستارمر.

وشدد ستارمر على “الحاجة الواضحة والعاجلة لوقف لإطلاق النار” في غزة، إضافة إلى “عودة الرهائن” وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن البيان البريطاني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه من المهم “ضمان توفر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، ومنها ضمان أن تتوفر للسلطة الفلسطينية الوسائل المالية للعمل بفعالية”.

وناقش ستارمر ونتنياهو  أيضا “الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط”. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينغ ستريت، فإن ستارمر أكد أنه ملتزم “بمواصلة التعاون الحيوي بين المملكة المتحدة وإسرائيل لردع التهديدات الضارة”.

ووصف ستارمر القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود اللبنانية بأنه “مقلق للغاية”، وأضاف أن المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر.

ولم يصدر تعليق من جانب مكتب نتنياهو حتى الآن على الاتصال الهاتفي.

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