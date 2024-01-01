أبو عبيدة: جندنا الآلاف من المجاهدين الجدد

غزة/سما/

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن كتائب القسام تمكنت خلال الحرب من تجنيد آلاف المجاهدين الجدد من صفوف الإسناد، وهناك آلاف آخرون مستعدون للالتحاق متى لزم الأمر. وأكد أبو عبيدة، في خطابه الثامن والعشرين منذ السابع من أكتوبر، أن "قدرات كتائب القسام البشرية بخير كبير (..) وقدرة مقاتلينا على القتال والصمود باتت أقوى وأعظم".

وقال أبو عبيدة، إن الكتائب الـ24 التابعة لكتائب القسام تقاتل في المعركة من أقصى شمال قطاع غزة حتى أقصى جنوبه، وإلى جانبها "إخوة السلاح والجهاد من فصائل المقاومة".

وأعلن أبو عبيدة أن المقاومة عززت مقدراتها الدفاعية، وأعادت تدوير ذخائر وصواريخ الاحتلال، "لمواجهة الاحتلال في كل مكان يتواجد فيه على أرضنا".

وأشار أبو عبيدة إلى التقارير الإسرائيلية عن الإخفاق العسكري والاستخباراتي في التصدي لعملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن "ما تم كشفه هو هيّن أمام ما سنكشف عنه في الوقت المناسب حول خداعنا المركب الذي قمنا به لسنوات".

وخاطب أبو عبيدة، عائلات الأسرى الإسرائيليين قائلاً: "بات معلومًا لديكم أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو هو انتصاره الشخصي في إقصاء خصومه والبقاء في السلطة مقابل التضحية بأبنائكم".

وأضاف، "مصير أبنائكم أصبح ألعوبة بيد نتنياهو والمهووسين في حكومته".

وتطرق أبو عبيدة في خطابه إلى عمليات المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها "أكبر رسالة للعدو أن كابوس تحرك الضفة والقدس وفلسطينيي الداخل قادم لا محالة وبشكل لا يتوقعه العدو".

أبو عبيدة: المقاومة في الضفة أكبر رسالة للعدو أن كابوس تحرك الضفة والقدس وفلسطينيي الداخل قادم لا محالة وبشكل لا يتوقعه العدو

وشدد أن المعارك في رفح أوضحت أن نتنياهو كان يخدع جمهوره والعالم بأن معركة رفح هي الفاصلة، لكنها لم تكن سوى استكمالا للمجازر، مضيفًا: "تلقى العدو جوابه من مجاهدينا في رفح (..) وأظهرت المعارك أنه لا مكان على أرضنا لمدرعة النمر والأسلحة التكنولوجية المتقدمة، ولا للمرتزقة الذين يقاتلون بأجر، ولا للقوات التي تختبئ في المنازل مثل اللصوص، ولا الضباط الذين يختبئون في المدرعات".

وأشار أبو عبيدة إلى أن "المقاومة في لبنان والعراق واليمن أبلغونا بمواصلة القتال ضد العدو، وقد حققوا بتوحيد الجبهات أمام الاحتلال الوحدة العربية بشكل غير مسبوق".