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أردوغان: على "إسرائيل" التخلي عن نيتها في نشر الصراع بالمنطقة

الأحد 07 يوليو 2024 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: على "إسرائيل" التخلي عن نيتها في نشر الصراع بالمنطقة



أنقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تخلي إسرائيل عن نيتها في نشر الصراع في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، فجر الأحد، لدى عودته إلى تركيا قادما من ألمانيا، بعد حضوره مباراة منتخب بلاده مع هولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وأشار أردوغان أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطورات إيجابية فيما يتعلق بغزة.

ولفت إلى "محادثات جرت بين رئيس الموساد ومسؤولين من حركة حماس في الدوحة، وتم خلالها اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التي تتوخى وقفا دائما لإطلاق النار".

وأضاف: "يقولون إن وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث في أي لحظة، بمعنى أنه قد تصلنا أخبار جيدة بأي لحظة من هناك، لكن الأمر كله يتعلق بمواقف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وشدد أردوغان أن "إسرائيل يجب أن تتوقف عن الإصرار على مواصلة هذه المجازر، وأن تضع حداً لهذه الاعتداءات اللاإنسانية".

وتابع: "لا بد أن يزيد المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية، من ضغوطه على إسرائيل".

وأوضح أن إسرائيل هي التي أصرت حتى اليوم على الهجوم ومواصلة المجازر، وهي التي انتهكت حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتابع: "على إسرائيل التخلي عن نيتها نشر الصراع في المنطقة وعلى الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة أن تتخلى عن دعم إسرائيل في هذا الصدد".

وأكد أن تركيا كانت مؤيدة للسلام منذ اللحظة الأولى، وأنها نادت بأعلى صوت بأن هذه الصراعات يجب أن تنتهي وأن حل الدولتين على حدود عام 1967 سيضمن السلام الدائم.

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