نتنياهو يعقد مشاورات "محدودة" بشأن مقترح تبادل أسرى

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة عبرية، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد مساء اليوم، مشاورات محدودة مع مسؤولين أمنيين بشأن مقترح تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأضافت القناة 13 العبرية: "ستُعقد مساء اليوم (الأحد) عند الساعة 19:30، مشاورات محدودة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، مع رؤساء المؤسسة الأمنية بشأن مفاوضات صفقة التبادل (مع حماس)".

وأضافت القناة أن "نتنياهو سيحدد خلال مشاورات الليلة تركيبة الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت القناة ذاتها عن مصادر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، مشاركة في المفاوضات، لم تسمها، قولها إن هناك "أمل كبير" في الوصول إلى صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن "إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، والجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها".

والسبت، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إنّ الوفد المفاوض "سيغادر الاثنين لمواصلة المفاوضات بشأن الصفقة".

وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.