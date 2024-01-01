  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألبانيز: عدم الحديث عن "الإبادة الجماعية" بغزة لا يعني توقفها

الأحد 07 يوليو 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألبانيز: عدم الحديث عن "الإبادة الجماعية" بغزة لا يعني توقفها



القدس المحتلة/سما/

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، إن "عدم حديث الإعلام الغربي عن "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في قطاع غزة لا يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا، بل يؤكد أنه يتم تطبيعهما".

وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "استيقظي أيتها الإنسانية".

وشددت المقررة الأممية أن "عدم حديث وسائل الإعلام الغربية عن "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في قطاع غزة لا يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا، بل يؤكد أنه يتم تطبيعهما".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

"أسوشيتد برس": حماس تلقت ضمانات من الوسطاء بأن الحرب لن تُستأنف

"إسرائيل" تضع عقبات جديدة في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة

“ذي إيكونوميست” : إسرائيل ستتلقى من حزب الله أكبر وابل صاروخي في التاريخ وقوة “الرضوان” كلمة السر..

وفود إسرائيلية وأمريكية إلى قطر ومصر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

عشرات الشهداء والإصابات بمجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في قصفه مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يبلغ نتنياهو : القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ويدعوه لاستغلال "الصفقة"

الأخبار الرئيسية

20240707090352afpp-afp_362u7dk.h-730x438

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" حولت رفح إلى أرض يباب.. مبانيها أصبحت أنقاضاً وشوارعها رمالاً مغبرة

نتنياهو يتهم غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة.. والأخير يرد

صحيفة عبرية: "إسرائيل" لن توافق على سحب قواتها من نقاط مهمة في قطاع غزة

مداولات الصفقة انطلقت.. لكن نتنياهو يلعب على حبلين تهرّباً منها

استشهاد وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية