"إسرائيل":انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 210.2 مليار دولار في يونيو

القدس المحتلة/سما/

قال بنك "إسرائيل" (المركزي)، إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 210.27 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض 232 مليون دولار عن مستواها في نهاية مايو/أيار.

وذكر بنك "إسرائيل" في بيان، الأحد، أن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد صعد في يونيو الماضي، من قرابة 210.51 مليارات دولار مقارنة مع أرقام نهاية مايو الماضي.

وبلغ مستوى الاحتياطيات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 41.3 بالمئة، بحسب البيان.

وكان الانخفاض نتيجة أساسية لأنشطة النقد الأجنبي التي قامت بها الحكومة والتي بلغ مجموعها نحو 1.19 مليار دولار خلال يونيو، بينما استقبلت نحو 956 مليون دولار.

ولا يملك بنك إسرائيل أية احتياطات للذهب بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ليعد احتياطي النقد الأجنبي، هو الاحتياطي النقدي الاستراتيجي للبلاد.

كان إجمالي قيمة الاحتياطي بلغ 201.87 مليار دولار، في يونيو 2023، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على موقع بنك إسرائيل.