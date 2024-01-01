الموساد الإسرائيلي: الفرصة “ذهبية” حاليا للتوصل إلى تبادل أسرى

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، الأحد، إن التقديرات “تشير إلى وجود فرصة ذهبية الآن لإبرام صفقة تبادل أسرى” مع حركة حماس.



و نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر في “الموساد”، مشاركة في المفاوضات، لم تسمها، قولها إن هناك “أمل كبير” في الوصول إلى صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.



وأكدت المصادر أن “إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، والجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها”.



وأضافت أن الجيش الاسرائيلي أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات، وأن إسرائيل قد تخسر الأسرى خلال هذا الوقت.



والسبت، نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إنّ الوفد المفاوض “سيغادر الاثنين لمواصلة المفاوضات بشأن الصفقة”.

وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.



وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.



غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.



وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.