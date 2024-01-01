  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نادي الأسير الفلسطيني: تعذيب المعتقلين بسجون إسرائيل لم يتوقف

الأحد 07 يوليو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير الفلسطيني: تعذيب المعتقلين بسجون إسرائيل لم يتوقف



رام الله/سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن سياسة تعذيب المعتقلين التي تنتهجها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لم تتغير، مطالبا بإجراء تحقيق دولي بشأن ذلك.

جاء ذلك في بيان لنادي الأسير، تعقيبا على “جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي لأسرى من غزة فور الإفراج عنهم”.

وأضاف النادي: “على الرغم من مرور 275 يوما على الإبادة (في غزة)، إلا أنّ شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال بنفس مستوى الشّهادات التي تلقيناها في بداية الحرب”.

وأكد أن من بين تلك الأساليب “جريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والتي أدت في مجملها إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، حيث سُجل أعلى عدد من الشهداء بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة”.

نادي الأسير طالب “الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني”، ودعا المنظومة الحقوقية الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم”.

وأدان “جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق أربعة أسرى من غزة، والتي تشكل جريمة حرب جديدة”.

وفي التفاصيل، أشار النادي إلى أن “الأسرى الـ4 هم من العاملين في تأمين المساعدات في غزة، استهدفهم الاحتلال فور الإفراج عنهم عند معبر كرم أبو سالم (جنوبي القطاع)، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أمس (السبت)، وثلاثة صباح اليوم (الأحد)”.

وأضاف أن “صور عملية انتشالهم ونقلهم تفيد بوجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التّعذيب”.

وينقل النادي عن أحد الناجين (لم يسمه)، قوله إن “قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 15 شخصاً من بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، حيث استمر جيش الاحتلال باعتقالهم لمدة أربعة أيام تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب وضرب وإذلال، إلى جانب احتجازهم في ظروف قاسية”.

وأشار إلى “قتل العشرات من معتقلي غزة، سواء في السّجون والمعسكرات، أو بإعدامهم ميدانيا، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في السّجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرضون لها”.

الأكثر قراءة اليوم

"أسوشيتد برس": حماس تلقت ضمانات من الوسطاء بأن الحرب لن تُستأنف

"إسرائيل" تضع عقبات جديدة في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة

“ذي إيكونوميست” : إسرائيل ستتلقى من حزب الله أكبر وابل صاروخي في التاريخ وقوة “الرضوان” كلمة السر..

وفود إسرائيلية وأمريكية إلى قطر ومصر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

عشرات الشهداء والإصابات بمجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في قصفه مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يبلغ نتنياهو : القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ويدعوه لاستغلال "الصفقة"

الأخبار الرئيسية

20240707090352afpp-afp_362u7dk.h-730x438

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" حولت رفح إلى أرض يباب.. مبانيها أصبحت أنقاضاً وشوارعها رمالاً مغبرة

نتنياهو يتهم غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة.. والأخير يرد

صحيفة عبرية: "إسرائيل" لن توافق على سحب قواتها من نقاط مهمة في قطاع غزة

مداولات الصفقة انطلقت.. لكن نتنياهو يلعب على حبلين تهرّباً منها

استشهاد وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية