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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 نشطاء أغلقوا طريقا شمال تل أبيب

الأحد 07 يوليو 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 نشطاء أغلقوا طريقا شمال تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 5 نشطاء أغلقوا طريقا شمال تل أبيب في حملة "يوم المقاومة" المناهضة للحكومة.


وأضاف المكتب الصحفي للشرطة أن الوحدات الكبيرة من الشرطة تعمل منذ صباح اليوم على ضمان الأمن والنظام العام وحركة وسائل النقل أثناء مظاهرة الاحتجاج والمسيرات التي لم يكن جزء منها منسقا مع رجال الأمن.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "منذ فترة قامت مجموعة من المتظاهرين بأعمال شغب ترافقت مع إغلاق الطريق الرئيسي عند مفرق كفار ياروك... وأعلنت الشرطة أن هذه المظاهرة غير شرعية وقامت بتفريقها. وخلال عملية فتح الطريق السريع اعتقلت الشرطة 5 مشتبهين مخالفين للنظام العام".

وأعلنت حركات الاحتجاج الإسرائيلية يوم 7 يوليو الجاري "يوم مقاومة" وطني للحكومة. ومنذ الصباح الباكربدأ مئات المتظاهرين إغلاق تقاطعات طرق وطرقا سريعة في أجزاء مختلفة من البلاد مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الرهائن من قطاع غزة الذين اختطفتهم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

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